(للبيع)
|شقه للبيع بالحي الثامن 156م بمدينة 6 اكتوبر موقع مميز بالقرب من محور جمال عبد الناصر ودقائق إلي ميدان الحصري التقسيم ( 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ ) ثاني بلكونه المساحه 156م تشطيب لوكس السعر / 920,000 جنيه كاش للإتصال / 01146200600 من خارج مصر رجاء إضافة 002 شركة رمسيس للتسويق العقاري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|,
|التليفون:
|01146200600
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|العنوان:
|- /
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|920,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048732
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