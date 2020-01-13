شقه للبيع بالحي الثامن 156م بمدينة 6 اكتوبر

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تفاصيل الإعلان
شقه للبيع بالحي الثامن 156م بمدينة 6 اكتوبر موقع مميز بالقرب من محور جمال عبد الناصر ودقائق إلي ميدان الحصري التقسيم ( 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ ) ثاني بلكونه المساحه 156م تشطيب لوكس السعر / 920,000 جنيه كاش للإتصال / 01146200600 من خارج مصر رجاء إضافة 002 شركة رمسيس للتسويق العقاري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ,
التليفون: 01146200600

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العنوان: - /
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 920,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048732
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