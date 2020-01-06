(للبيع)
|شقه للبيع بالحى الحادى عشر 6اكتوبر بتسهيلات ف السداد شقه بالدور الارضي 135 م +حديقه 125م قريبه جدا من مدينه الثقافه والعلوم السعر المطلوب 900 الف جنيه بمقدم 70% و الباقى بالتقسيط على سنه بدون فوايد كود الاعلان : 140375 للتواصل 01002885110 #شقه_للبيع #شقه_للبيع_الحى_الحادى_عشر #شقه_للبيع_6_اكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|samah.ramcees
|التليفون:
|+201002885110
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|العنوان:
|- بي
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047918
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