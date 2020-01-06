شقه للبيع بالحى الحادى عشر 6اكتوبر بتسهيلات ف السداد شقه بالدور الارضي 135 م +حديقه 125م قريبه جدا من مدينه الثقافه والعلوم السعر المطلوب 900 الف جنيه بمقدم 70% و الباقى بالتقسيط على سنه بدون فوايد كود الاعلان : 140375 للتواصل 01002885110 #شقه_للبيع #شقه_للبيع_الحى_الحادى_عشر #شقه_للبيع_6_اكتوبر