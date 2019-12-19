شقه للبيع بالحى الحادى عشر ب6 اكتوبر

(للبيع)
|الشقه بالدور الارضي مساحه الشقه 96 م 2نوم +حمام +مطبخ +ريسبشن 2ق الشقه تشطيب الجهاز سعر المتر 3600جنيه كود الاعلان : 140369 للتواصل 01002885110 #شقه_للبيع _ 6أكتوبر #شقه_الاحياء #شقه_للبيع_الحى_الحادى_عشر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|samah.ramcees
|التليفون:
|+201002885110
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|العنوان:
|ن- بي
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045709
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