(للبيع)
|شقه للبيع بالحى الثالث بالقرب من معهد التكنلوجيا و محور الكفراوى مساحه الشقه 100 م 2نوم ، حمام، مطبخ ، ريسبشن 2ق بالدور الثانى تشطيب سوبر لوكس السعر 650 الف جنيه كود الاعلان 140368 للتواصل 01002885110
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|samah.ramcees
|التليفون:
|+201002885110
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|العنوان:
|- بي
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045711
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