شقه للبيع بالحى الثالث بالقرب من معهد التكنلوجيا و محور الكفراوى مساحه الشقه 100 م 2نوم ، حمام، مطبخ ، ريسبشن 2ق بالدور الثانى تشطيب سوبر لوكس السعر 650 الف جنيه كود الاعلان 140368 للتواصل 01002885110