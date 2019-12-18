شقه للبيع بالحى الثالث بالقرب من معهد التكنلوجيا و محور الكفراوى مساحه الشقه 100 م 2نوم ، حمام، مطبخ ، ريسبشن 2ق بالدور الثانى تشطيب سوبر لوكس السعر 650 الف جنيه كود الاعلان 140368 للتواصل 01002885110 #شقه_للبيع #شقق_الاحياء_للبيع #شقه_للبيع_6أكتوبر