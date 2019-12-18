(للبيع)
|شقه للبيع بالحى الثالث بالقرب من معهد التكنلوجيا و محور الكفراوى مساحه الشقه 100 م 2نوم ، حمام، مطبخ ، ريسبشن 2ق بالدور الثانى تشطيب سوبر لوكس السعر 650 الف جنيه كود الاعلان 140368 للتواصل 01002885110 #شقه_للبيع #شقق_الاحياء_للبيع #شقه_للبيع_6أكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|samah.ramcees
|التليفون:
|+201002885110
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|العنوان:
|- بي
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045519
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