شقه للبيع بالحى الاول بالقرب من غرب سوميد مساحه الشقه 150 م 3نوم ، 2حمام ، مطبخ ، ريسبشن 2 ق بالدور الثالث المطلوب 1200000 جنيه للتواصل 0117298888