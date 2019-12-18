(للبيع)
|شقه للبيع بالحى الاول بالقرب من غرب سوميد مساحه الشقه 150 م 3نوم ، 2حمام ، مطبخ ، ريسبشن 2 ق بالدور الثالث المطلوب 1200000 جنيه للتواصل 0117298888
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|j
|التليفون:
|0117298888
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|العنوان:
|j- j
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045528
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