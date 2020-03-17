شقه للبيع بالتقسيط في كمبوند ZAVANI مساحتها 283 م مقدم 125 الف

(للبيع)
|للبيع شقه في العاصمه الاداريه الجديده بمساحه 283 م بارخص سعر للمتر 9 الاف امتلك الان شقه بمنطقة R7 امام حي السفارات نصف تشطيب بمقدم 125 الف واقساط متساويه علي 7 سنوات بدون فوائد فيو امام النهر الاخضر - واجهه على 3 نواصي للاستفسار والتواصل اتصل علي 01276204797
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mayar sherif
|التليفون:
|01276204797
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|العنوان:
|كمبوند زافاني العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|125,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056218
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