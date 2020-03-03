شقه للبيع بأشيك شوارع مصر الجديده 250 متر أمام حديقه الميرلاند مباشره

(للبيع)
|لصفوة المجتمع شقه مميزه بمصر الجديده امام حديقه الميرلاند مباشره مساحتها 250 متر مقسمة الي 3 غرف نوم - 3 ريسبشن - 3 حمام منهم حمام ماستر ومطبخ خشب مكيفه بالكامل ارضيات رخام مستورد ديكورات رائعه اطلاله مميزه علي حديقه الميرلاند مسجله ولها حصه في الارض والجراش السعر المطلوب 3.500 مليون للاستعلام الغرابلي جروب 01228744124
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الغرابلي جروب
|التليفون:
|01228744124
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|العنوان:
|امام حديقة الميرلاند مباشرة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054999
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