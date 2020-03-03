شقه للبيع بأشيك شوارع مصر الجديده 250 متر أمام حديقه الميرلاند مباشره

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
لصفوة المجتمع شقه مميزه بمصر الجديده امام حديقه الميرلاند مباشره مساحتها 250 متر مقسمة الي 3 غرف نوم - 3 ريسبشن - 3 حمام منهم حمام ماستر ومطبخ خشب مكيفه بالكامل ارضيات رخام مستورد ديكورات رائعه اطلاله مميزه علي حديقه الميرلاند مسجله ولها حصه في الارض والجراش السعر المطلوب 3.500 مليون للاستعلام الغرابلي جروب 01228744124
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الغرابلي جروب
التليفون: 01228744124

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: امام حديقة الميرلاند مباشرة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/3/2020
رقم الإعلان: 2054999
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقتك بأقل سعر امام جامعة انترناشيونال بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك بأقل سعر امام جامعة انترناشيونال بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك امام جامعة انترناشيونال بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر وبالقرب من المولات التجارية وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: شقتك بالقرب من ديزني لاند في العاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

شقتك بالقرب من ديزني لاند في العاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك الجديدة في العاصمة الادراية الجديدة واسكن بالقرب من ديزني لاند والمدينة الطبية واكبر شبكة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بكمبوند GREEN AVENUE العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع بكمبوند GREEN AVENUE العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع بمكان مميز جدا بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند GREEN AVENUE بالقرب من النهر الاخضر والمو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

210,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: قريب من مسجد الفتاح العليم امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

قريب من مسجد الفتاح العليم امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة قريب من مسجد الفتاح العليم وفندق الماسة وحى السفار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

520,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: خليك قريب من كل خدماتك وامتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

خليك قريب من كل خدماتك وامتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط كل الخدمات كافيهات ونادى رياضى وجراجات لكل عمارة ومدارس وعيادات ط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

475,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: احجز مكانك مع ايوان باول سعر للمشروع بشارع التسعين - في القاهرة مصر

احجز مكانك مع ايوان باول سعر للمشروع بشارع التسعين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الحق واحجز وحدتك باول سعر للمشروع مع ايوان والسويدي في التجمع 19500 للمتر شامل التكيفات والمطابخ سع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

19,500 جنيه

3/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شقة بفيلات التجمع الحي الخامس ٢٦٥ م دور اول باسانسير - في القاهرة مصر

شقة بفيلات التجمع الحي الخامس ٢٦٥ م دور اول باسانسير

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة بموقع راقي قرب التسعين و و الشويفات و اخناتون التجمع الخامس كل الخدمات متاحة مواصلات غاز نت مدار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,750,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: شقة ٢٥٠م نص تشطيب علي حديقة اول علوي اسانسير و انتركم - في القاهرة مصر

شقة ٢٥٠م نص تشطيب علي حديقة اول علوي اسانسير و انتركم

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة ٢٥٠م تقسيم داخلي عملي مكون من ٣ غرف و غرفة معيشة و مطبخ كبير و ٤ ر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بالمقطم 200 متر للسكن العائلي المتميز بالهضبه العليا بعد ميدان ال - في القاهرة مصر

شقه للبيع بالمقطم 200 متر للسكن العائلي المتميز بالهضبه العليا بعد ميدان ال

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه مميزه للصفوه بالمقطم بالهضبه العليا بعد ميدان النافوره وخلف ماكدونالز منطقه الفيلات مساحتها 200 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: لهواة السكن الراقي شقه للبيع بأرقي منطقه بمصر الجديده بالقرب من الكليه الحر - في القاهرة مصر

لهواة السكن الراقي شقه للبيع بأرقي منطقه بمصر الجديده بالقرب من الكليه الحر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لهواة التميز شقه رائعه بأشيك منطقه بمصر الجديده بمنطقه الكليه الحربيه مساحتها 170 متر مقسمة الي 3 غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,500,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: لهواة التميز شقه للبيع بمصر الجديده 220 متر بشارع الحجاز علي الفرش مباشره م - في القاهرة مصر

لهواة التميز شقه للبيع بمصر الجديده 220 متر بشارع الحجاز علي الفرش مباشره م

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأجمل شوارع مصر الجديده شقه مميزه للبيع مساحتها 220 متر مقسمة الي 4 غرف نوم - ريسبشن كبير - 2 حمام و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,600,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بمصر الجديده خلف الامن الصناعي شارع الحجاز 250 متر للسكن الراقي و - في القاهرة مصر

شقه للبيع بمصر الجديده خلف الامن الصناعي شارع الحجاز 250 متر للسكن الراقي و

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأشيك مناطق مصر الجديده بشارع الحجاز خلف الامن الصناعي شقه مميزه مساحتها 250 متر مقسمة الي 3 غرف - ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,700,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: للعرب والاجانب وصفوة المجتمع شقه للبيع بمصر الجديده أمام نادي الشمس مباشره - في القاهرة مصر

للعرب والاجانب وصفوة المجتمع شقه للبيع بمصر الجديده أمام نادي الشمس مباشره

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لصفوة المجتمع شقه للبيع بمصر الجديده بشارع عبد الحميد بدوي مساحتها 250 متر الدور الثاني مقسمة الي 3 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه - في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 295 م امامي ومدخل خاص +حديقة عباره عن : (3 ن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

2/3/2020
صورة الاعلان: بview روعة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بview روعة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استمتع باجمل view للبحيرات الصناعية وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من مسجد الفتاح العليم والكت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

584,000 جنيه

2/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager