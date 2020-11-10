شقه للبيع بأرض الجولف 230متر بشارع عبدالله دراز للسكن العائلي المتميز

(للبيع)
|بأجمل منطقه بأرض الجولف مصر الجديده شقه مميزه للبيع مساحتها 230 متر مقسمة الي 3 غرف نوم وريسبشن 3 قطع -2 حمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس ديكورات واضاءات بعماره حديثه فيو مفتوح علي الواجهه الدور الثالث مدخل فاخر لها حصه في الارض والجراش السعر المطلوب 2.300 مليون للاستعلام 01013760484
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013760484
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|العنوان:
|ارض الجولفف- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071896
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