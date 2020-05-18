شقه للبيع المعادي سوبرلوكس 3غرف تصلح سكن واستثمار

(للبيع)
|شقه للبيع تصلح سكن واستثمارميدان النصرشارع تجاري وسكني مشهورعالمياالمعادي 3غرف 3ريسبشن2حمام بالتكيف .اسانسيرمدخل رخام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سامى
|التليفون:
|+201110842908
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|العنوان:
|النصر- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059662
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