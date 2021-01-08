(للبيع)
|شقه للبيع العاصمه الاداريه تقسط 7 سنين من العتال جروب مساحه الشقه : 135 متر تقسمه الشقه : غرفتين + حمام + مطبخ +ريسبشن + تراس مقدم : 175000تقسط علي 7سنين مميزات مشروع _امن 24ساعه _مدارس _ حمام سباحه (مغطي للسيدات) _حمامات سباحه _كافيات لمزيد من التفاصيل : 010336843 متاح واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada
|التليفون:
|01033684319
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079087
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