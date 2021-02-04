(للبيع)
|شقة 170 متر عدد 5 غرف و2 مطبخ وريسبشن كبير الدور الخامس اعلى البنك الاهلى بدون اسانسير عمارات الاوقاف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أحمد فريد أحمد
|التليفون:
|01090024032
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|العنوان:
|شارع قسم الحدائق عمارات الأوقاف أعلى البنك الأهلى الدور الخامس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082753
450 جنيه
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