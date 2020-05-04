شقه للايجار مفروش امام جامعه 6 اكتوبر

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
شقه للايجار مفروش امام جامعه 6 اكتوبر الدور الثاني تقسيم الشقه من الداخل ( غرفتين + مطبخ + حمام + ريسبشن قطعتين شقه للايجار بالحي الاول مج 1 امام جامعه 6 اكتوبر مساحه الشقه 90م مطلوب 5000 للاتصال / 01122220480
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصطفى
التليفون: 01122220480

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العنوان: للايجار بالحي الاول مج 1 امام جامعه 6 اكتوبر- 6اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 50,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/5/2020
رقم الإعلان: 2058878
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19/3/2020
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