شقه للايجار دار مصر القرنفل امام الرحاب

(للإيجار)
|شقه من المالك مبارا بدار مصر القرنفل /امام بوابه 22 الرحاب للايجار لمده صغيره او كبيره
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد على
|التليفون:
|01000095889
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|العنوان:
|دار مصر /الرحاب- الرحاب
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100889
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