شقه للايجار بمصر الجديده رئيسي 135 متر للأنشطة الإدارية والعيادات

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تفاصيل الإعلان
بميدان تريمف شقه للإيجار للأنشطة الإدارية والطبية مساحتها 135 متر مقسمة الي 2 غرفه وريسبشن 3 قطع وحمام كبير مع امكانيه عمل حمام ماستر ومطبخ الدور الاول فيو ممتاز السعر المطلوب 9500 جنيه للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100 – 01060200560
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الغرابلي
التليفون: 01013538100

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العنوان: شارع النزهه- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 9,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100803
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27/7/2021
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27/7/2021
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27/7/2021
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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26/7/2021
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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25/7/2021
صورة الاعلان: دوبلكس للبيع - في القاهرة مصر

دوبلكس للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
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اتصل

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18/7/2021
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