شقه للايجار بمصر الجديده رئيسي 135 متر للأنشطة الإدارية والعيادات

(للإيجار)
|بميدان تريمف شقه للإيجار للأنشطة الإدارية والطبية مساحتها 135 متر مقسمة الي 2 غرفه وريسبشن 3 قطع وحمام كبير مع امكانيه عمل حمام ماستر ومطبخ الدور الاول فيو ممتاز السعر المطلوب 9500 جنيه للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100 – 01060200560
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع النزهه- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|9,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100803
1,750,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
20,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
12,000 جنيه
15,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
35,000 جنيه
40,000 جنيه
35,000 جنيه
432,000 جنيه
8 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
750,000 جنيه
432,000 جنيه
اتصل
500 جنيه