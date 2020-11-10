شقه للايجار بمصر الجديده اول سكن 200متر للسكن الراقي بعماره حديثه

(للإيجار)
|شقه مميزه للايجار بمصر الجديده بشارع محمد فريد بالقرب من جامع الفتح مساحتها 200 متر مقسمة الي 3 غرف وريسبشن كبير 2 حمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس اول سكن الدور الاول مدخل شيك بعماره حديثه السعر المطلوب 7000 جنيه للاستعلام 01013760484
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013760484
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|العنوان:
|شارع محمد فريد- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071889
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