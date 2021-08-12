شقه للايجار بعمارات العبور صلاح سالم 165متر للشركات الكبري امام الحرس الجمه

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
علي نادي الحرس الجمهوري مكتب للايجار مساحته 165 متر بعمارات العبور صلاح سالم مقسم الي 3 غرف – ريسبشن كبير وحمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس الدور ال11 3 اسانسير فيو مفتوح السعر المطلوب 12000 جنيه للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100 - 01060200560
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الغرابلي
التليفون: 01013538100

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: صلاح سالم- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 12,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/8/2021
رقم الإعلان: 2102405
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: إحجز وحدتك الآن مع أر إى عقار للتطوير العقاري - في القاهرة مصر

إحجز وحدتك الآن مع أر إى عقار للتطوير العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

إحجز وحدتك الآن مع أر إى عقار للتطوير العقاري بأقل مقدم وأطول فترة سداد بدون فوائد طرق سداد تناسب جم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

12/8/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع بمصر الجديده شارع رئيسي للسكن الراقي والشركات والعيادات 200متر - في القاهرة مصر

شقه للبيع بمصر الجديده شارع رئيسي للسكن الراقي والشركات والعيادات 200متر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بشارع النزهه الرئيسي شقه مميزه للبيع مساحتها 200 متر مقسمة ايل 3 غرف – ريسبشن – 2 حمام ومطبخ الدور ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000,000 جنيه

12/8/2021
صورة الاعلان: شقه للايجار بشارع شبرا الرئيسي للعيادات والشركات ومعامل التحاليل 150متر - في القاهرة مصر

شقه للايجار بشارع شبرا الرئيسي للعيادات والشركات ومعامل التحاليل 150متر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

بشارع شبرا الرئيسي شقه مميزه للايجار للعيادات ومعامل التحاليل والشركات مساحه 150 متر مقسمة الي 3 غرف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

12/8/2021
صورة الاعلان: للشركات الكبري مقر اداري بمصر الجديده بشارع العروبه الرئيسي للايجار 250 متر - في القاهرة مصر

للشركات الكبري مقر اداري بمصر الجديده بشارع العروبه الرئيسي للايجار 250 متر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لكبري الشركات مقر اداري للايجار بشارع العروبه الرئيسي مساحته 250 متر عباره عن 3 غرف - 4ريسبشن - 2 حم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

12/8/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع مباشرة على نادي الصيد القطامية - في القاهرة مصر

شقه للبيع مباشرة على نادي الصيد القطامية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع - موقع مميز تطل على نادي الصيد القطامية مباشرة - الهضبة الوسطى - القطامية - دائري المعادي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,320,000 جنيه

11/8/2021
صورة الاعلان: لأصحاب المدد الطويله والأسعار المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار - في القاهرة مصر

لأصحاب المدد الطويله والأسعار المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب المدد الطويله والأسعار المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار بموقع ممتازجدا عند مساكن شيرا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,500 جنيه

10/8/2021
صورة الاعلان: لأصحاب الرقي والفخامه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر - في القاهرة مصر

لأصحاب الرقي والفخامه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب الرقي والفخامه شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بمدينه نصربموقع متميز جدا بجوار سيتي ستارز م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

9/8/2021
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري - في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقيه متاح الان شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجوار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

900 جنيه

9/8/2021
صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه متاح الأن عرض شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع ممتازجدا بمدينة نصر ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,100 جنيه

9/8/2021
صورة الاعلان: لأصحاب المدد الطويله والعروض المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار - في القاهرة مصر

لأصحاب المدد الطويله والعروض المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب المدد الطويله والعروض المميزه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا بمدينه نصر بجو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

9/8/2021
صورة الاعلان: تحب تسكن فى حى راقي جدا وفى مكان PRIME LOCATION وبأقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

تحب تسكن فى حى راقي جدا وفى مكان PRIME LOCATION وبأقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تحب تسكن فى حى راقي جدا وفى مكان PRIME LOCATION وبأقل سعر للمتر يبقى خليك معانا فى مشروع المعز جيت ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

9/8/2021
صورة الاعلان: امتلك وحدتك السكنية ف كمبوند ارمونيا العاصمة الادارية منطقة R7 - في القاهرة مصر

امتلك وحدتك السكنية ف كمبوند ارمونيا العاصمة الادارية منطقة R7

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تمتع بحياة الخصوصية والرفاهيه شقة في كمبوند ارمونيا العاصمة الادارية منطقه R7 علي المحور المركزي 16.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

162,000 جنيه

7/8/2021
صورة الاعلان: لأصحاب المستويات الراقيه شقه دور ارضي مفروشه للايجاراليومي والشهري - في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه شقه دور ارضي مفروشه للايجاراليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب المستويات الراقيه شقه دور ارضي مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر عند سي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/8/2021
صورة الاعلان: لأصحاب المدد الطويله متاح الأن شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا - في القاهرة مصر

لأصحاب المدد الطويله متاح الأن شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب المدد الطويله متاح الأن شقه مفروشه للايجار بموقع متميز جدا بمد ينه نصر بالقرب من السراج مول د.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,500 جنيه

7/8/2021
صورة الاعلان: عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري - في القاهرة مصر

عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عرض اليوم احجز شقتك عندنا يوجد لدينا شقة مفروشة للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينة نصر في.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750 جنيه

7/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager