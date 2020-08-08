شقه للايجار بالمرج الجديده بالقرب من المترو

(للإيجار)
|شقة للايجار على أعلى مستوى من التشطيب والموقع بالمرج الجديدة تتطل على العمومي على مسار محطة المترو وأمام طلعت ونزلة الدايري وأمام المواقف العمومية لجميع الاتجاهات والمحافظات وعلى ثلاث نواصي تتكون من ثلاث غرف نوم ورسبيشن وحمام كامل ومطبخ وهي تصلح للعروسين وهي به مميزات كثيره جدا ولا يسمح طول المنشور لذكراها والعمارة تتكون من 5ادور الدور الأول الشقة السلف ذكراها تنهي اخر شهر 8 /ايجار 1500/تامين 2000لسنه/معاينه 50جنيها /عموله شهر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ا مصطفى
|التليفون:
|01033162842
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|العنوان:
|المرج الجديده- المرج الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064434
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