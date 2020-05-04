(للإيجار)
|شقه للايجار بالحي الخامس 130م مطلوب ايجار 3000 + عموله شهر الدور الخامس يوجد اسانسير ومطبخ خشب + ثلاجه + سخان للتواصل 01122220480 تقسيم الشقه ( 3 غرف + 2 حمام + ريسبشن قطعتين )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصطفى
|التليفون:
|01122220480
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحى الخامس- 6اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058884
50,000 جنيه
14,000 جنيه
350 جنيه
1 جنيه
(للبيع)- في 6 أكتوبر مصر
2,300,000 جنيه
200,000 جنيه
اتصل
75,000 جنيه
130,000 جنيه
اتصل
1,300,000 جنيه
(للبيع)- في 6 أكتوبر مصر
120,000 جنيه
220,000 جنيه
140,000 جنيه
130,000 جنيه