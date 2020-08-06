شقه للايجار بأرض الجولف 180 بالقرب من شارع النزهه للسكن والشركات

(للإيجار)
|شقه مميزه للايجار بشارع اسماء فهمي بالقرب من شارع النزهه مساحتها 180 متر عباره عن 3 غرف – 3 ريسبشن – 2 حمام ومطبخ سوبر لوكس الدور السادس وليس الاخير للسكن الراقي والشركات الاداريه السعر المطلوب 12000 جنيه للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|ارض الجولفف- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064360
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