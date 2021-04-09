(للبيع)
|شقه للإيجار 170م بعمارات النصر بمدينة 6 أكتوبر موقع ممتاز علي محور نادي الصيد مباشرة وأمام الحي الثامن التقسيم ( 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ ) أول بلكونه تشطيب هاي لوكس المساحه 170م السعر / 4500 شهريا للإتصال ت / 01050355070 لمعرفة المزيد من التفاصيل الرجاء التواصل هاتفيا شركة رمسيس للتسويق العقاري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|islam
|التليفون:
|01050355070
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|العنوان:
|- 6 أكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094610
450,000 جنيه
1,000 جنيه
300,000 جنيه
320,000 جنيه
700,000 جنيه