(للإيجار)
|شقه للإيجار 140م بالحي الثاني بمدينه 6 أكتوبر العماره ناصيه علي شارع خلف مدرسه أم المؤمنين التقسيم ( غرفتين نوم + حمام + ريسبشن + مطبخ ) تشطيب هاي لوكس الدور الرابع بدون اسانسير المساحه 140 متر الإيجار / 3000 جنيه شهريا للإتصال ت / 01050355070 / 01146200600 شركة رمسيس للتسويق العقاري وإدارة الصفقات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|islam
|التليفون:
|01050355070
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|العنوان:
|الحي الثاني - المجاوره الرابعه- 6 أكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094714
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