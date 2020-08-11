(للبيع)
|شقه لقطه170م النرجس عمارات عالرئيسى شقه للبيع مسجله شهر عقارى بحصه فى الارض الاجمالى 170م والصافى المسجل بالعقد 135 في النرجس عمارات ع الرئيسي خطوات من فاطمه الشربتلي الدور الثالث يوجد اسانسير 2 غرفه و2 حمام وغرفه مفتوحه ليفنج علي الريسبشن ممكن اغلاقها وريسبشن 2 يوجد غاز عماره فاخره موقع متميز بالتكيفات في الغرف تشطيب الترا لوكس الغرف خ؛ب ارو باقي الشقه بورسلين مستورد الحمامات ايديال استاندرد شقه فاخره حاله ممتازه لو عاوز تسال عن السعر ابعتلى خاص او واتس اب01006999133
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمود المحرزى
|التليفون:
|01006999133
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064701
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