شقه لقطه 220 م في كمبوند ريفان تشطيب فندقي وقسط علي 8 سنوات مقدم 10%

(للبيع)
|استلم شقتك متشطبه بالكامل بالتكيفات تشطيب فندقي فاخر مع ضمان ايجاري عائد ايجاري 10 الاف جنيه في الشهر مساحه 220 متر نظام سداد بمقدم 10% وقسط علي 8 سنوات تأجير مضمون لمدة 3 سنوات من تاريخ التتسليم لمده 3 سنوات للنواصل والاستفسار 01276204797
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mayar sherif
|التليفون:
|01276204797
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|العنوان:
|كمبوند ريفان العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|374,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058336
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