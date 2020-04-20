شقه لقطه 220 م في كمبوند ريفان تشطيب فندقي وقسط علي 8 سنوات مقدم 10%

استلم شقتك متشطبه بالكامل بالتكيفات تشطيب فندقي فاخر مع ضمان ايجاري عائد ايجاري 10 الاف جنيه في الشهر مساحه 220 متر نظام سداد بمقدم 10% وقسط علي 8 سنوات تأجير مضمون لمدة 3 سنوات من تاريخ التتسليم لمده 3 سنوات للنواصل والاستفسار اتصل علي 01276204797