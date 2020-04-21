شقه لقطه 199 م في كمبوند ريفان تشطيب فندقي وقسط علي 8 سنوات مقدم 10%

(للبيع)
|شقه للبيع بكمبود ريفان العاصمه الاداريه10% مقدم وقسط علي 8 سنوات بمساحه 199م تشطيب سوبر لوكس + تكيفات اعلي الخدمات القندقيه CLUP HOUSE خدمات بنكيه - صيدليات -جاكوزي -سبا - جيم عائد ايجاري سعر المتر يبدا من 17 الف للاستفسار اتصل علي 01276204797
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mayar sherif
|التليفون:
|01276204797
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|العنوان:
|كمبوند ريفان العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|338,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058291
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