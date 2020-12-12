(للإيجار)
|متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي مكونه من (2نوم-ريسبشن-حمام-مطبخ) كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه- ومكيفه واسانسيروبسعر خيالي ومتاح هذا العرض لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم300 والشهر5500 ولحجزالعرض يمكنك الأتصال بنا علي01014410474
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01014410474
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075918
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