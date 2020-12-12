شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر

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تفاصيل الإعلان
متاح الان شقه لقطه مفروشه بالكامل للايجاراليومي والشهري بموقع مميز بمدينه نصر بجوار دار الدفاع الجوي مكونه من (2نوم-ريسبشن-حمام-مطبخ) كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه- ومكيفه واسانسيروبسعر خيالي ومتاح هذا العرض لفتره محدوده جدا مطلوب فاليوم300 والشهر5500 ولحجزالعرض يمكنك الأتصال بنا علي01014410474
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمارت
التليفون: 01014410474

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العنوان: مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 300 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/12/2020
رقم الإعلان: 2075918
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