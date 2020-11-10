شقه لقطه للبيع بالتجمع الاول

امتلك #شقة بمساحة 174 متر ( 3 غرف و ريسبشن و3 حمام ) بمقدم 116 الف وتقسيط حتى 7 سنوات اسكن فى اول كمبوند سكنى فى مصر فى كريستال لاجون يعنى هتشوف فيو مميز كل يوم يقع كمبوند سراي بعد #مدينتي مباشرة, امام هليوبليس الجديدة يالا مستنى ايه ؟؟؟ متضعيش الفرصة و اعرف التفاصيل الان للتواصل فون او واتس أب 01050083069 /