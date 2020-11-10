شقه لقطه للبيع بالتجمع الاول

(للبيع)
|امتلك #شقة بمساحة 174 متر ( 3 غرف و ريسبشن و3 حمام ) بمقدم 116 الف وتقسيط حتى 7 سنوات اسكن فى اول كمبوند سكنى فى مصر فى كريستال لاجون يعنى هتشوف فيو مميز كل يوم يقع كمبوند سراي بعد #مدينتي مباشرة, امام هليوبليس الجديدة يالا مستنى ايه ؟؟؟ متضعيش الفرصة و اعرف التفاصيل الان للتواصل فون او واتس أب 01050083069 /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- التجمع الاول
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071916
(للإيجار)- في القاهرة مصر
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