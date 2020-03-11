شقه لقطه للايجار بموقع متميز بالدقي بجوار مطعم سمسمه اداري

(للإيجار)
|شقه لقطه للايجار بموقع متميز 200 متر تشطيب سوبر لوكس الدور الاول 4 غرف / ريسبشن 3 قطع / مطبخ / 3 حمامات للايجار اداري فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نور الاسلام
|التليفون:
|+201000951646 / 01065551535
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|العنوان:
|4 شارع نبوي المهندس بجوار بنزيمه التعاون ميدان سفنكس شركة نور الاسلام للعقارات- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055675
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