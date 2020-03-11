شقه لقطه للايجار بالمهندسين تشطيب سوبر لوكس

(للإيجار)
|شقه سوبر لوكس للايجار بموقع متميز بالمهندسين 200 متر تشطيب باعلي مستوي 4 غرف / ريسبشن / 2 حمام / مطبخ كبير يوجد اسانسير /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نور الاسلام
|التليفون:
|+201000951646 / 01065551535
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|العنوان:
|4 شارع نبوي المهندس بجوار بنزيمه التعاون ميدان سفنكس شركة نور الاسلام للعقارات- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055791
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