شقه لقطه للايجار بالمهندسين تشطيب سوبر لوكس

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تفاصيل الإعلان
شقه سوبر لوكس للايجار بموقع متميز بالمهندسين 200 متر تشطيب باعلي مستوي 4 غرف / ريسبشن / 2 حمام / مطبخ كبير يوجد اسانسير /
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نور الاسلام
التليفون: +201000951646 / 01065551535

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 4 شارع نبوي المهندس بجوار بنزيمه التعاون ميدان سفنكس شركة نور الاسلام للعقارات- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055791
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