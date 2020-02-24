شقه لقطه للايجار بالمهندسين تشطيب سوبر لوكس

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تفاصيل الإعلان
شقه لقطه للايجار بموقع متميز بالمهندسين 200 متر 3 غرف / ريسبشن / حمام / مطبخ تشطيب سوبر لوكس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نور الاسلام
التليفون: +201000951646

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العنوان: 4 شارع نبوي المهندس بجوار بنزيمه التعاون ميدان سفنكس شركة نور الاسلام للعقارات- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/2/2020
رقم الإعلان: 2054173
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