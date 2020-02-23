شقه لقطه للايجار باحمد عرابي سوبر لوكس

(للإيجار)
|شقه لقطه للايجار بموقع متميز باحمد عرابي 120 متر تشطيب سوبر لوكس تصلح لجميع الاغراض 2 غرفه /ريسبشن /حمام /مطبخ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نور الاسلام
|التليفون:
|+201000951646
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|العنوان:
|4 شارع نبوي المهندس بجوار بنزيمه التعاون ميدان سفنكس شركة نور الاسلام للعقارات- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053944
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