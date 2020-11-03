شقه لقطه بكفر الدوار بشارع المحكمه (لدواعي السفر)

شقه دور أول ٨٥ متر أول شارع يمين من بنك القاهره في شارع المحكمه . توضيب سوبر لوكس بجميع العدادات .دقايق من المحكمه تجاري/ و سكن هادئ. و في تساهل لدواعي السفر . ليست مفروشه و السعر قابل للتفاوض