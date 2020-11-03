شقه لقطه بكفر الدوار بشارع المحكمه (لدواعي السفر)

(للبيع)
|شقه دور أول ٨٥ متر أول شارع يمين من بنك القاهره في شارع المحكمه . توضيب سوبر لوكس بجميع العدادات .دقايق من المحكمه تجاري/ و سكن هادئ. و في تساهل لدواعي السفر . ليست مفروشه و السعر قابل للتفاوض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دكتور محمود
|التليفون:
|201270357700
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|العنوان:
|أول شارع يمين من بنك القاهره في شارع المحكمه- كفر الدوار
البحيرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073773
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