شقه لقطه بتفرعات شارع وادي النيل للايجار بسعر مغري جدا

(للإيجار)
|شقه لقطه للايجار بتفرعات شارع وادي النيل بسعر مغري جدا 100 متر الدور الرابع / 2غرفه /صاله /مطبخ / حمام تشطيب سوبر لوكس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نور الاسلام
|التليفون:
|+201000951646
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|4 شارع نبوي المهندس بجوار بنزيمه التعاون ميدان سفنكس شركة نور الاسلام للعقارات- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054385
179,000 جنيه
261,000 جنيه
201,000 جنيه
203,000 جنيه
216,000 جنيه
5,000 جنيه
420,000 جنيه
700,000 جنيه
4,000 جنيه
798,000 جنيه
239,000 جنيه
210,000 جنيه
580,000 جنيه
780,000 جنيه
196,000 جنيه