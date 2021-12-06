شقه لقطة في التجمع الخامس اللوتس الجنوبية

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه لقطة في التجمع الخامس اللوتس الجنوبية - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

فرصة لا تعوض فيو بانوراما للايجار شقه المساحه 250 م بالتجمع الخامس (اللوتس الجنوبيه) قريبه جدا من الجامعه الامريكيه و مطله علي شارع النوادي و نادي رويال بمقابل المونوريل ، ساكن أول ٣ ريسيبشن +5 غرف (واحدة مستر حمام درسينج روم) +2 حمام + مطبخ + بلكونه المدخل تشطيب سوبر لوكس رخام عداد كهربا بالكارت وصلات غاز رئيسية للعقار اسانسير تركي خزانات مياة سخانات مركزية غلاية مركزية وتدفئه مركزية استلام فوري المهندس براء 01008247392
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: baraa
التليفون: 01008247392

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 south louth mantaqa 7- cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/12/2021
رقم الإعلان: 2113980
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مقر اداري 500م للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا - في القاهرة مصر

مقر اداري 500م للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا مساحة 500 متر مكيف بالكامل الدور الارضي رخصة اد.
العنوان:

القاهرة - مصر

100,000 جنيه

6/12/2021
صورة الاعلان: مقر ادارى 140م للايجار في شيراتون المطار مكيف بالكامل - في القاهرة مصر

مقر ادارى 140م للايجار في شيراتون المطار مكيف بالكامل

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مقر اداري للايجار في شيراتون المطار في موقع مميز جدا دور ارضي و مدخل خاص مساحة 140 متر مكيف بالكامل .
العنوان:

القاهرة - مصر

12,000 جنيه

5/12/2021
صورة الاعلان: مقر ادارى للايجار 380م فى شيراتون المطار - في القاهرة مصر

مقر ادارى للايجار 380م فى شيراتون المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصة للشركات مقر ادارى للايجار فى شيراتون المطار رخصة ادارى فى موقع مميز جدا على شارع عمومى اول تشطي.
العنوان:

القاهرة - مصر

40,000 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: مقر اداري مفروش 400م للايجار في شيراتون المطار - في القاهرة مصر

مقر اداري مفروش 400م للايجار في شيراتون المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مقر اداري مفروش للايجار في شيراتون المطار تشطيب سوبر لوكس مساحة 400 متر في موقع مميز جدا الدور الاول.
العنوان:

القاهرة - مصر

40,000 جنيه

30/11/2021
صورة الاعلان: مبنى تجاري اداري اتوستيراد المعادي - في القاهرة مصر

مبنى تجاري اداري اتوستيراد المعادي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

يقع المبنى علي شارعين احداهما اتوستراد المعادي وله مدخل خاص بالادوار التجاري ومصعد خاص بهما والشارع .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000,000 جنيه

6/11/2021
صورة الاعلان: اعلان معرض محل مميز للبيع مساحته 40 متر بشارع رئيسي في موقع جيد - في القاهرة مصر

اعلان معرض محل مميز للبيع مساحته 40 متر بشارع رئيسي في موقع جيد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اعلان معرض محل مميز للبيع مساحته 40 متر بشارع رئيسي في موقع جيد بمكان تجاري قريب من جامع الدسوقي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

500,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: مكتب للايجار بمدينة نصر - في القاهرة مصر

مكتب للايجار بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصة لن تتكرر وبشارع رئيسي مكتب150م للايجار بمصطفي النحاس الرئيسي دور اول مكونة من 2غرفة ـ 4ريسبشن ـ.
العنوان:

القاهرة - مصر

8,500 جنيه

17/10/2021
صورة الاعلان: مساحات محلات تجاريه 25 م للبيع والاستثمار - بيراميدز مول تجاري - العاصمة ال - في القاهرة مصر

مساحات محلات تجاريه 25 م للبيع والاستثمار - بيراميدز مول تجاري - العاصمة ال

(للاستثمار)

- في القاهرة مصر

مساحات محلات تجاريه 25 م للبيع والاستثمار - بيراميدز مول تجاري - العاصمة الادارية 📌 بيراميد.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,250,000 جنيه

9/10/2021
صورة الاعلان: شقق اداريه 41 م للبيع والاستثمار - باريس مول اداري - العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقق اداريه 41 م للبيع والاستثمار - باريس مول اداري - العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقق اداريه 41 م للبيع والاستثمار - باريس مول اداري - العاصمة الادارية 📌 باريس مول اداري .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,255,000 جنيه

7/10/2021
صورة الاعلان: مساحات محلات تجاريه 23 م للبيع والاستثمار - باريس مول تجاري - العاصمة الادا - في القاهرة مصر

مساحات محلات تجاريه 23 م للبيع والاستثمار - باريس مول تجاري - العاصمة الادا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مساحات محلات تجاريه 23 م للبيع والاستثمار - باريس مول تجاري - العاصمة الادارية 📌 باريس مول .
العنوان:

القاهرة - مصر

276,000 جنيه

7/10/2021
صورة الاعلان: مقر تجارى بالمقطم - في القاهرة مصر

مقر تجارى بالمقطم

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عيادة او مقر تجارى بالمقطم للايجار شقة 140متر بيزمنت رخصة تجاري مدخل خاص شارع السنترال من شارع 9 ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

8,000 جنيه

5/10/2021
صورة الاعلان: فرصة استثمارية في العاصمه الادارية في اكبر منطقة تجارية إدارية - في القاهرة مصر

فرصة استثمارية في العاصمه الادارية في اكبر منطقة تجارية إدارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة استثمارية في العاصمه الادارية في اكبر منطقة تجارية إدارية 👈 *محل تجاري * ڤ.
العنوان:

القاهرة - مصر

160,000 جنيه

2/10/2021
صورة الاعلان: فرصة استثمارية في العاصمه الادارية في اكبر منطقة تجارية إدارية - في القاهرة مصر

فرصة استثمارية في العاصمه الادارية في اكبر منطقة تجارية إدارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة استثمارية في العاصمه الادارية في اكبر منطقة تجارية إدارية 👈 *محل تجاري * ڤ.
العنوان:

القاهرة - مصر

160,000 جنيه

2/10/2021
صورة الاعلان: عاوز مقر اداري في موقع مميز مش عارف عاوز سنتر تعليمي بيمساحة كبيره - في القاهرة مصر

عاوز مقر اداري في موقع مميز مش عارف عاوز سنتر تعليمي بيمساحة كبيره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عاوز مقر اداري في موقع مميز مش عارف عاوز سنتر تعليمي بيمساحة كبيره 150م للايجار يصلح اداري او سنتر .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

16/9/2021
صورة الاعلان: عاوز مقر اداري في موقع مميز مش عارف عاوز سنتر تعليمي بيمساحة كبيره - في القاهرة مصر

عاوز مقر اداري في موقع مميز مش عارف عاوز سنتر تعليمي بيمساحة كبيره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عاوز مقر اداري في موقع مميز مش عارف عاوز سنتر تعليمي بيمساحة كبيره 150م للايجار يصلح اداري او سنتر .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

16/9/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager