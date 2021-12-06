شقه لقطة في التجمع الخامس اللوتس الجنوبية

(للإيجار)
|فرصة لا تعوض فيو بانوراما للايجار شقه المساحه 250 م بالتجمع الخامس (اللوتس الجنوبيه) قريبه جدا من الجامعه الامريكيه و مطله علي شارع النوادي و نادي رويال بمقابل المونوريل ، ساكن أول ٣ ريسيبشن +5 غرف (واحدة مستر حمام درسينج روم) +2 حمام + مطبخ + بلكونه المدخل تشطيب سوبر لوكس رخام عداد كهربا بالكارت وصلات غاز رئيسية للعقار اسانسير تركي خزانات مياة سخانات مركزية غلاية مركزية وتدفئه مركزية استلام فوري المهندس براء 01008247392
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|baraa
|التليفون:
|01008247392
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|العنوان:
|18 south louth mantaqa 7- cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113980
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