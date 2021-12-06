شقه لقطة في التجمع الخامس اللوتس الجنوبية

فرصة لا تعوض فيو بانوراما للايجار شقه المساحه 250 م بالتجمع الخامس (اللوتس الجنوبيه) قريبه جدا من الجامعه الامريكيه و مطله علي شارع النوادي و نادي رويال بمقابل المونوريل ، ساكن أول ٣ ريسيبشن +5 غرف (واحدة مستر حمام درسينج روم) +2 حمام + مطبخ + بلكونه المدخل تشطيب سوبر لوكس رخام عداد كهربا بالكارت وصلات غاز رئيسية للعقار اسانسير تركي خزانات مياة سخانات مركزية غلاية مركزية وتدفئه مركزية استلام فوري المهندس براء 01008247392