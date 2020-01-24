شقه لؤطة 175 متر بسعر محروق سوبر لوكس و كمان اول سكن بحدائق الاهرام

(للبيع)
|تم تنزيل السعر لسرعة البيع شقة 175 م خلفى منطقة ح تقسيم ممتاز 3 غرف غير مجروحين تماما و حمامين و مطبخ كبير و ريسبشن 4 قطع مرتاحين و2 بلكونة البوابة التانية الجديدة منطقه ( ح ) خطوتين من شارع العشرين خطوتين من شارع الجيش يعنى تقدر توصلها من البوابة الرابعة كمان الشقة متشطبة تشطيب سوبر لوكس اول سكن استلام فورى يعنى تقدر تنقل علطول دور رابع بحرى شرقى خلفى ( مسافة أكتر من 8م بينها و بين الجار ) عداد كهرباء قديم بالحديدة تحميل قديم 15 % اسانسير شغال الغاز موجود في العماره نافص التقديم فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen saywd
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050406
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