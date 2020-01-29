شقه لؤطة للبيع و أول سكن لمحبى المساحات الصغيرة بحدائق الأهرام

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه لؤطة للبيع و أول سكن لمحبى المساحات الصغيرة بحدائق الأهرام - في الجيزة مصر

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فرصة متتعوضش شقة لؤطة لمحبى المساحات الصغيرة و تشطيب ألترا سوبر لوكس على المفتاح شقة 110 م منطقة ( ن ) البوابة الرابعة يعنى أى خدمات هتلاقيها 3 غرف مطبخ 2 حمام رسيبشن قطعتين الشقة تحميل قديم ( أقل من 20 % تحميل ) الدور التانى تشطيب ألترا سوبر لوكس أول سكن باب مصفح اسانسير قريبة من جميع الخدمات عماره خلصانه واجهات ومداخل الأرض مسجله شهر عقارى والمبنى مرخص وبه كافة المرافق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yasmeen sayed
التليفون: 01211558932

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العنوان: 130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 440,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/1/2020
رقم الإعلان: 2050938
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29/12/2019
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