شقه لؤطة للبيع و أول سكن لمحبى المساحات الصغيرة بحدائق الأهرام

(للبيع)
|فرصة متتعوضش شقة لؤطة لمحبى المساحات الصغيرة و تشطيب ألترا سوبر لوكس على المفتاح شقة 110 م منطقة ( ن ) البوابة الرابعة يعنى أى خدمات هتلاقيها 3 غرف مطبخ 2 حمام رسيبشن قطعتين الشقة تحميل قديم ( أقل من 20 % تحميل ) الدور التانى تشطيب ألترا سوبر لوكس أول سكن باب مصفح اسانسير قريبة من جميع الخدمات عماره خلصانه واجهات ومداخل الأرض مسجله شهر عقارى والمبنى مرخص وبه كافة المرافق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen sayed
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|440,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050938
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