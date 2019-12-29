شقه كلها واجهة تطل على ناصيتين بموقع متميز بحدائق الاهرام

شقة 170 م منطقة ل 👈 الشقة الدور الرابع ( قبل الأخير ) تنقسم الى 🧐👇 3 غرف نوم كبار 🛌 و 2 حمام 🛁 و مطبخ كبير و رسيبشن واسع و بلكونة 👈 الشقة تحميل قديم (15% ) 👈😻الشقة واجهة تطل على ناصيتين 👈 جميع الغرف تطل على الشارع 👈الشقة تشطيب لوكس 80% تشطيب 👈 الشقة كلها سيراميك الجوهرة 👈 اطقم الحمامات لل 2 حمام duravit موجود فى الكراتين الخاصة بها لم يتم تركيبها بعد و بحالتها الاصلية 👈الغاز واصل للعمارة 👈تم توصيل الكهرباء بالكامل للشقة 👈 و مكان التكييفات 👈 لوحة كهرباء 3 ڤاز 👈الاسانسير شغال