شقه فاخره فى ابراج الكورنيش فى عجمان

الفرصة جتلك لحد عندك ألحق العرض في أكبر أبراج في عجمان على كورنيش البحر مباشرة اتصال الآن عدد الوحدات محدودة جدا المساحات مختلف والاطلالة مختلفة أيضا (البحر + المدينة) منتظرين استفسار حضرتكم الآن ​