شقه فاخره فى ابراج الكورنيش فى عجمان

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه فاخره فى ابراج الكورنيش فى عجمان - في عجمان الإمارات

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الفرصة جتلك لحد عندك ألحق العرض في أكبر أبراج في عجمان على كورنيش البحر مباشرة اتصال الآن عدد الوحدات محدودة جدا المساحات مختلف والاطلالة مختلفة أيضا (البحر + المدينة) منتظرين استفسار حضرتكم الآن ​
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ajman
التليفون: 0564040151

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - ajman
عجمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/11/2021
رقم الإعلان: 2110156
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | حي العاصمة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | حي العاصمة أبوظبي

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للبيع.أرض تجارية | حي العاصمة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مساحة الأرض : 122,062.74 قدم مربع.
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6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | حي العاصمة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | حي العاصمة أبوظبي

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للبيع.أرض تجارية | حي العاصمة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مساحة الأرض : 122,062.74 قدم مربع.
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6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.ارض سكنية | مدينة زايد أبوظبي

للبيع.ارض سكنية | مدينة زايد أبوظبي

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للبيع.ارض سكنية | مدينة زايد أبوظبي أرض سكنية مميزة على شارعين مساحة الأرض : 35,994.48 قدم مربع ك.
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6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل سكنية | 6 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

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6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 6 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي

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للبيع.مجمع 6 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 6 فلل مقسم كالاتي : فيلتين كل منهما تتكون م.
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6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 6 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 6 فلل | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 6 فلل مقسم كالاتي : فيلتين كل منهما تتكون م.
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6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .فيلا 7 غرف ماستر | كورنيش القرم أبوظبي

للبيع .فيلا 7 غرف ماستر | كورنيش القرم أبوظبي

(للبيع)

للبيع .فيلا 7 غرف ماستر | كورنيش القرم أبوظبي فيلا صف أول على البحرتتكون من : الطابق الأرضي : غرفة .
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6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع .فيلا 7 غرف ماستر | كورنيش القرم أبوظبي

للبيع .فيلا 7 غرف ماستر | كورنيش القرم أبوظبي

(للبيع)

للبيع .فيلا 7 غرف ماستر | كورنيش القرم أبوظبي فيلا صف أول على البحرتتكون من : الطابق الأرضي : غرفة .
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6/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل سكنية | 6 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع 5 فلل سكنية | 6 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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6/11/2021
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للبيع. فيلا 9 غرف نوم | بواية أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفتين نوم - غرفة معيشة - مج.
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6/11/2021
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للبيع. فيلا 9 غرف نوم | بواية أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفتين نوم - غرفة معيشة - مج.
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(للبيع)

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6/11/2021
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للبيع. بناية تجارية | 5 طوابق | الخالدية أبوظبي بناية تجارية مكونة من : الطابق الأرضي - طابق الميزا.
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6/11/2021
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