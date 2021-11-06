شقه فاخره فى ابراج الكورنيش فى عجمان

(للبيع)
|الفرصة جتلك لحد عندك ألحق العرض في أكبر أبراج في عجمان على كورنيش البحر مباشرة اتصال الآن عدد الوحدات محدودة جدا المساحات مختلف والاطلالة مختلفة أيضا (البحر + المدينة) منتظرين استفسار حضرتكم الآن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ajman
|التليفون:
|0564040151
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|العنوان:
|- ajman
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110156
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