(للبيع)
|من أكثرالمشاريع الحيويه تميزًاUNA ، مجتمع متكامل تمامًا يوفر جميع الخدمات والتسهيلات التي تحتاجها. معاير جديده للارتقاءعاليا في المعيشة الخاصة به ، مما رفع توقعات أصحاب المنازل الذين يبحثون عن أسلوب حياة عصري , تحيط بها حدائق ذات مناظر طبيعية ، وتتنوع الشقق الفخمة المصممة من حيث الحجم والأناقة ، وتوفر الخصوصية المطلقة وراحة البال ، وشقة واستوديوهات بغرفة نوم واحدة ، وميزات مجتمعية ، مسبح ، مكتبة ، غرفة موسيقى ، مسرح صغير ، منازل على مسافة قريبة من المدينة سكوير بارك ، مجموعة واسعة من المحلات الت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ALJADWAL
|التليفون:
|0589073957
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|العنوان:
|شقه غرفه وصاله للبيع في مجمع UNA -town square- Town square
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|560,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072071
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