شقه غرفه وصاله للبيع في مجمع UNA -town square

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
من أكثرالمشاريع الحيويه تميزًاUNA ، مجتمع متكامل تمامًا يوفر جميع الخدمات والتسهيلات التي تحتاجها. معاير جديده للارتقاءعاليا في المعيشة الخاصة به ، مما رفع توقعات أصحاب المنازل الذين يبحثون عن أسلوب حياة عصري , تحيط بها حدائق ذات مناظر طبيعية ، وتتنوع الشقق الفخمة المصممة من حيث الحجم والأناقة ، وتوفر الخصوصية المطلقة وراحة البال ، وشقة واستوديوهات بغرفة نوم واحدة ، وميزات مجتمعية ، مسبح ، مكتبة ، غرفة موسيقى ، مسرح صغير ، منازل على مسافة قريبة من المدينة سكوير بارك ، مجموعة واسعة من المحلات الت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ALJADWAL
التليفون: 0589073957

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العنوان: شقه غرفه وصاله للبيع في مجمع UNA -town square- Town square
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 560,000 درهم
تاريخ الإعلان: 11/11/2020
رقم الإعلان: 2072071
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