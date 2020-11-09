شقه غرفه وصاله للبيع في مجمع UNA -town square

من أكثرالمشاريع الحيويه تميزًاUNA ، مجتمع متكامل تمامًا يوفر جميع الخدمات والتسهيلات التي تحتاجها. معاير جديده للارتقاءعاليا في المعيشة الخاصة به ، مما رفع توقعات أصحاب المنازل الذين يبحثون عن أسلوب حياة عصري , تحيط بها حدائق ذات مناظر طبيعية ، وتتنوع الشقق الفخمة المصممة من حيث الحجم والأناقة ، وتوفر الخصوصية المطلقة وراحة البال ، وشقة واستوديوهات بغرفة نوم واحدة ، وميزات مجتمعية ، مسبح ، مكتبة ، غرفة موسيقى ، مسرح صغير ، منازل على مسافة قريبة من المدينة سكوير بارك ، مجموعة واسعة من المحلات الت