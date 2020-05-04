شقه سوبر لوكس بالنرجس الجديده بالتقسيط علي 72 شهر

(للبيع)
|شقه علي الواجهه سوبر لوكس بالنرجس الجديده مساحه الشقه 145م اماميه بحري بالتقسيط علي 72 شهر بمقدم 15% بسعر متر مميز للاستفسار /01093096086
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmine
|التليفون:
|01093096086
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,888 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058839
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