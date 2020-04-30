شقه سوبر لوكس باللوتس الجنوبيه استلام فورى بالعداد

(للبيع)
|شقه للبيع باللوتس الجنوبيه استلام فورى بالعدادات الشقه ارضي مرتفع 175م + حديقه خاصه 30م علي الواجهه الاماميه تطل علي حديقه كبيره و ميدان . تاني نمره من شارع النوادي خطوات من شارع التسعين و الجامعه الامريكيه . تشطيب كامل الترا سوبر لوكس المعاينه اي وقت . للتواصل /01093096086
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmine
|التليفون:
|01093096086
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058633
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