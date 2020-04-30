شقه سوبر لوكس باللوتس الجنوبيه استلام فورى بالعداد

شقه للبيع باللوتس الجنوبيه استلام فورى بالعدادات الشقه ارضي مرتفع 175م + حديقه خاصه 30م علي الواجهه الاماميه تطل علي حديقه كبيره و ميدان . تاني نمره من شارع النوادي خطوات من شارع التسعين و الجامعه الامريكيه . تشطيب كامل الترا سوبر لوكس المعاينه اي وقت . للتواصل /01093096086