شقه سوبر لوكس ايجار قديم 85 م

(للإيجار)
|شقه ايجار قديم سوبر لوكس85 م شارع ابو زيد العشرين الدور 11 وليس اخير بعداد قديم وغاز طبيعى 2 نوم ورسبشن ومطبخ وحمام مطلوب 67 الف ج وايجار 650ج مكتب العمده للعقارات 01101273173 01028358685
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العمده للعقارات
|التليفون:
|01028358685
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|العنوان:
|العشرين فيصل- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058609
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