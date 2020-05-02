شقه سوبرلوكس باللوتس التجمع الخامس استلام فوري

(للبيع)
|شقه للبيع سوبر لوكس استلام فورى باللوتس الجنوبيه التجمع الخامس الشقه دور ارضي مرتفع علي ميدان و حديقه مساحه الشقه 175م + حديه 30م علي الواجهه الاماميه تشطيب هاي لوكس ب مليون 500 كاش قابل للتفاوض المعاينه اي وقت للتواصل /01093096086
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmine
|التليفون:
|01093096086
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058807
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