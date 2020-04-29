شقه ب27 الف فقط ايجار قديم متشطبه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقه ب27 الف فقط ايجار قديم متشطبه - في الجيزة مصر

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شقه 60 ممتشطبه بمنزل الدور 2 . 2 نوم وصاله ومطبخ وحمام غاز.عداد قديم منطقه العشرين فيصل شارع عبد العال 2 بعد مجمع المدارس ب27 ألف ايجار550ج مكتب العمده01028358685 01101273173
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: العمده للعقارات
التليفون: 01028358685

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العنوان: العشرين فيصل- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 550 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/4/2020
رقم الإعلان: 2058608
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(للبيع)

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17/4/2020
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15/3/2020
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13/3/2020
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13/3/2020
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11/3/2020
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11/3/2020
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11/3/2020
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