شقه بنت هاوس للبيع بالعاصمه الاداريه الجديده بمساحه 366 م

(للبيع)
|امتلك الان شقه بالعاصمه الاداريه الجديده بمنطقه R7 بجوار النهر الاخضر وامام حي السفارات بمقدم 5%(175) وقسط علي 7 سنوات بدون فوائد استفيد بارخص سعر للمتر 9 الاف بمساحه 366 م للاستفسار اتصل علي 01276204797
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mayar sherif
|التليفون:
|01276204797
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|العنوان:
|كمبوند زافاني العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058236
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