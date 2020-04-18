شقه بنت هاوس للبيع بالعاصمه الاداريه الجديده بمساحه 366 م

(للبيع)
|شقه بنت هاوس للبيع بالعاصمه الاداريه الجديده بمساحة 366 م كمبوند ZAVANI بجوار حي السفارات بافضل سعر للمتر 9 الاف بمقدم 175 الف واقساط متساويه على 7 سنوات بدون فوائد CLUP HOUSE FOR FREE في اميز موقع في منطقة R7 - فيو النهر الاخضر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mayar sherif
|التليفون:
|01276204797
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|العنوان:
|كمبوند زافاني العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058139
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