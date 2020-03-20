شقه بميدان لافضل شبرا مصر

(للبيع)
|شقه بميدان لافضل بلدور الثالث علي تاصيه مساحة 150م ثلاث غرف ورسبشن كبير وله بلكوته ومطبخ امريكاني ونصف تشطيب ويه عداد النور والغاز بلعماره
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مايكل
|التليفون:
|01229509573
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ميدان لافضل شبر امصر- شبرا مصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056505
525,000 جنيه
750,000 جنيه
230,000 جنيه
130,000 جنيه
140,000 جنيه
100,000 جنيه
220,000 جنيه
100,000 جنيه
189,000 جنيه
149,000 جنيه
216,000 جنيه
179,000 جنيه
150,000 جنيه
201,000 جنيه
175,000 جنيه