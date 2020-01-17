شقه بكمبوند فكتوريا الجديدة بعد ميدان الساعة اول ابو سرحه بالإسكندرية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
الشقه عباره 2 غرفه وحمام ومطبخ بالدور التاسع يوجد 2 أسانسير داخل كمبوند فيكتوريا الجديده مدفوع وديعة للأمن والصيانة مشطبه كامل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمير عبد الخالق وحمه
التليفون: 01000454297. او 0404633251

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سعد باشا زغلول زفتا غربيه- زفتا
الغربية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 250,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/1/2020
رقم الإعلان: 2049428
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: راعيات مسنين شغالات ومربيات نوفرها لجميع المحافظات

راعيات مسنين شغالات ومربيات نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

راعيات مسنين شغالات ومربيات نوفرها لجميع المحافظات01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: هنعملك اجمل منطقه العاب

هنعملك اجمل منطقه العاب

(للبيع)

دلوقتي مع شركة يونيتد تويز هنجهزلك اجمل منطقة العاب اطفال يعني كل العاب الاطفال الخاصة بمناطق الالعا.
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القاهرة - مصر
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17/1/2020
صورة الاعلان: مدرس فيزياء من اكثر 30 سنة خبرة +لغات

مدرس فيزياء من اكثر 30 سنة خبرة +لغات

(فرص)

مدرس فيزياء من اكثر 30 سنة خبرة +لغات 01201572512.
العنوان:

القاهرة - مصر

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17/1/2020
صورة الاعلان: للبيع لتجار الجمله والموزعين ومصانع الحلويات الكبري زبده أوكراني فاخره

للبيع لتجار الجمله والموزعين ومصانع الحلويات الكبري زبده أوكراني فاخره

(للبيع)

للبيع لتجار الجمله والموزعين ومصانع الحلويات الكبري زبده أوكراني فاخره الدسم 8205٪‏ تاريخ انتا.
العنوان:

القاهرة - مصر
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17/1/2020
صورة الاعلان: مربيات"ش غالات"را عيات مسنين طباخات نوفرها لكافة المحافظات

مربيات"ش غالات"را عيات مسنين طباخات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

مربيات"شغالات"راعيات مسنين طباخات نوفرها لكافة المحافظات01223333060 نوفر خادمات وشغالات مربي.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: بموقع مميز هتمتلك مطعمك فى Paris Mall

بموقع مميز هتمتلك مطعمك فى Paris Mall

(للبيع)

امتلك مطعمك اللى بتحلم بيه فى Paris Mall قريب من الجامعة الكندية والحى الحكومى وأميز تقاطع مابين محو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

285,000 جنيه

17/1/2020
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صورة الاعلان: امتلك صيدليتك بالحي الحكومي وقريب من الكثافة السكانية بالعاصمة

امتلك صيدليتك بالحي الحكومي وقريب من الكثافة السكانية بالعاصمة

(للتقسيط)

امتلك صيدليتك بالحي الحكومي وقريب من كل الخدمات المالية والحكومية وبجوار مقرات البنوك الرئيسية والبن.
العنوان:

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القسم: 

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17/1/2020
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(للتقسيط)

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العنوان:

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القسم: 

120,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: باطلالة ع النافورة الراقصة امتلك مكتبك فى Paris Mall

باطلالة ع النافورة الراقصة امتلك مكتبك فى Paris Mall

(للتقسيط)

امتلك مكتبك فى العاصمة الادارية قريب من المدينة الرياضية ومنطقة المال والاعمال وباطلالة مميزة ع التا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

312,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: _مصنع ايجار مساحة 4300 متر مبنى جمالون 1000

_مصنع ايجار مساحة 4300 متر مبنى جمالون 1000

(للإيجار)

_مصنع ايجار مساحة 4300 متر مبنى جمالون 1000 ببرج العرب مطلوب 35 الف للتواصل : 01001910248 0122334223.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

17/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالعين السخنة بدون فوائد وبالتقسيط المريح

امتلك شاليهك بالعين السخنة بدون فوائد وبالتقسيط المريح

(للبيع)

امتلك شاليهك بالعين السخنة واستمتع بڨيو الاهرامات وابو الهول والقلعة ونهر النيل وغيرهم كتير وه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

96,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في لاسيرينا السخنة بالرووف وهتشوف احلي ڨيو

شاليهك في لاسيرينا السخنة بالرووف وهتشوف احلي ڨيو

(للتقسيط)

امتلك شاليهك بالرووف بأحلي فيو في لاسيرينا السخنة بمساحة 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

111,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: علي اجمل ڨيو في راس سدر شاليهك برووف خاص

علي اجمل ڨيو في راس سدر شاليهك برووف خاص

(للبيع)

علي اجمل ڨيو في راس سدر امتلك شاليهك برووف خاص وشوف البحر من شاليهك واستمتع بأحلي الالعاب التر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك بالتقسيط المريح وبدون فوائد في راس سدر

شاليهك بالتقسيط المريح وبدون فوائد في راس سدر

(للتقسيط)

امتلك شاليهك علي البحر والاكوا بارك واستمتع بأحلي صيد واحلي رحلات باليخت واستمتع بخدمات القرية حماما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب مسئول حركة نقل لشركة مقاولات بالسعودية

مطلوب مسئول حركة نقل لشركة مقاولات بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات بالسعودية :- مطلوب فوراً:- ::{{● مسئو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/1/2020
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