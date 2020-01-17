شقه بكمبوند فكتوريا الجديدة بعد ميدان الساعة اول ابو سرحه بالإسكندرية

(للبيع)
|الشقه عباره 2 غرفه وحمام ومطبخ بالدور التاسع يوجد 2 أسانسير داخل كمبوند فيكتوريا الجديده مدفوع وديعة للأمن والصيانة مشطبه كامل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمير عبد الخالق وحمه
|التليفون:
|01000454297. او 0404633251
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|العنوان:
|سعد باشا زغلول زفتا غربيه- زفتا
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049428
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