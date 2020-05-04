شقه بفيو علي حمام سباحه بميني كمبوند باللوتس الشماليه

(للبيع)
|شقه للبيع بميني كمبوند باللوتس الشماليه بفيو علي حمام سباحه من الغرف و التراس علي شارع كبير الشقه 167م دور اول بمقدم 599,800 وتسهيلات باقي المبلغ علي اطول فتره سداد استلام فورى . متاحه للمعاينه للتواصل /01093096086
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmine
|التليفون:
|01093096086
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058946
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